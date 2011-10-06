Міліціонер вимагав $1,5 тис. за непорушення карної справи

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу стосовно працівника органів внутрішніх справ за вимагання та одержання хабара. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, 3 жовтня управлінням нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Львівської області, порушено кримінальну справу стосовно оперуповноваженого одного з районних відділів ГУ МВСУ у Львівській області за ч.2 ст.368 КК України.

Встановлено, що останній вимагав та отримав 1,5 тис. доларів США хабара за непорушення кримінальної справи та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

При одержанні чергової частини хабара, його затримано співробітниками УВБ у Львівській області ДВБ МВС України.

На даний час у справі проводять першочергові слідчі дії.