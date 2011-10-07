У Львові пройшов концерт, присвячений Дню вчителя

Львів. 7 жовтня. УНІАН. 5 жовтня у Будинку вчителя відбувся концерт, присвячений Всесвітньому Дню вчителя. Про це повідомила заступник начальника Головного управління освіти та науки Львівської ОДА Богдана Біляк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заслужений вчитель України Ігор Федик розповів про розвиток освіти в Галицько-Волинській державі, про діяльність Ставропігійського братства і засновані ним школи, які вплинули на зародження та розвиток шкільництва в цілій Галичині, докладно зупинився на становищі освіти після приєднання Галичини до Австрійської імперії. Висвітлив роль товариств «Просвіта», «Рідної школи» у розвитку українського шкільництва першої половини ХХст., відзначив роль вчителів у вихованні дітей в дусі патріотизму в наш час.

У заході взяли участь солістка Львівської філармонії Оксана Мацегора, Лауреат міжнародних конкурсів Володимир Пономаренко, концертмейстер Олена Владиславська, колективи Будинку вчителя: дитяча фольклорна студія «Джерельце», шоу-балет «Елегія», вокальний ансамбль «До-Ля-Ре» та ін.