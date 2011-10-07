У Львові відкрилась виставка відзнак ЗСУ

Львів. 7 жовтня. УНІАН. З нагоди 20-річчя із дня утворення сучасних ЗСУ у Львові відкрилась виставка заохочувальних відзнак Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі МО України.

Виставковою площею став один з львівських музеїв, де зберігається чи не найбільша в Україні колекція архаїчної холодної та вогнепальної зброї – філія Львівського історичного музею, музей зброї «Арсенал». А представлені експонати – з колекції завідувача музею історії Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, куратора секції військової символіки та уніформології українського геральдичного товариства полковника у відставці Михайла Слободянюка.

Нормальний розвиток української військової символіки став можливим лише із створенням за прикладом провідних армій світу спеціального підрозділу з опрацювання проблем символіки у ЗС України та розробки символічного комплексу нашої армії та флоту. Таким підрозділом стала створена в 2000 році Воєнно-геральдична служба Генерального штабу ЗС України. Нині – Відділ військової символіки та геральдики ГШ ЗСУ. Цей підрозділ створив та очолив полковник Олександр Муравйов. Він та кандидат історичних наук Микола Чмир є фактично «батьками» усіх заохочувальних відзнак Міністра оборони України та Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, які носять зараз військовослужбовці та працівники ЗС України.

З 1996 року до сьогодення відділом геральдики розроблено понад 20 різноманітних заохочувальних відзнак. Останній творчий доробок військових геральдиків – заохочувальна відзнака за участь у масштабних військових навчаннях, розроблена та виготовлена для учасників серії навчань «Адекватне реагування-2011».