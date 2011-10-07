Водій вантажівки на смерть збив велосипедиста

Аварія на дорозі Київ-Чоп

Львів. 7 жовтня. УНІАН. У Львівській області водій вантажівка на смерть збив велосипедиста. Інцидент стався автодорозі Київ-Чоп біля с. Гаї Смоленські Бродівського району. Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Львівській області, 51-річний водій вантажівки «Мерседес-Бенц Актрос» з напівпричепом, рухаючись у напрямку Львова, скоїв наїзд на 41-річного жителя м. Броди. «Від отриманих травм велосипедист загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди», – зазначають у прес-службі.

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