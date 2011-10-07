Водій вантажівки на смерть збив велосипедиста
15:20, 07 жовтня 2011Львів
0 0
Аварія на дорозі Київ-Чоп
Львів. 7 жовтня. УНІАН. У Львівській області водій вантажівка на смерть збив велосипедиста. Інцидент стався автодорозі Київ-Чоп біля с. Гаї Смоленські Бродівського району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Львівській області, 51-річний водій вантажівки «Мерседес-Бенц Актрос» з напівпричепом, рухаючись у напрямку Львова, скоїв наїзд на 41-річного жителя м. Броди.
«Від отриманих травм велосипедист загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди», – зазначають у прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter