Цимбалюк провів особистий прийом громадян

Львів. 7 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів черговий особистий прийом громадян, під час якого звернулися 28 мешканців Львівщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Більшість звернень стосувалися працевлаштування, лікування, перерахунку пенсії, неналежної діяльності місцевої влади, забезпечення житлом.

До Михайла Цимбалюка звернулися, зокрема, члени обласної організації УТОС і обласного фонду соціального захисту та реабілітації сліпих з низкою питань, що потребують негайного вирішення.

Михайло Цимбалюк наголосив, що найближчим часом на підприємство товариства незрячих буде організована робоча поїздка з метою з’ясування рівня організації та культури виробництва.

Голова Львівської ОДА підкреслив, що обласна влада докладе максимум зусиль для вирішення проблем ОО УТОС. „Наші пріоритети – допомога людям з особливими потребами, бо їм тяжче, ніж усім, але вони не плачуть, не скаржаться, а працюють – вміють і хочуть працювати,” – наголосив Михайло Цимбалюк.

Мешканці с. Острів Сокальського району звернулися з проханням про допомогу для ліквідації наслідків підтоплення житлових будинків. Присутній на прийомі голова Сокальської РДА Микола Мисак запевнив селян, що проблема має бути вирішена упродовж жовтня.