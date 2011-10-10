На Львівщині за три дні виявлено 10 боєприпасів

Львів. 10 жовтня. УНІАН. У Львівській області протягом трьох днів виявлено 10 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

По факту виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи. Подано заявки начальнику 3-го СРЦШР ОРС ЦЗ МНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасів.

Загалом з початку року на території області виявлено 1022 вибухонебезпечні предмети та 314 патронів в 254 місцях (знешкоджено 1015 боєприпасів та 314 патронів), які віднесено до некласифікованих надзвичайних подій.