У Львові на новому терміналі змонтовано 75% ескалаторів

Львів.10 жовтня. УНІАН. На будівельному майданчику львівського терміналу робітники вийшли на фінішну пряму зі встановлення ескалаторів і продовжують монтувати ліфти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Сьогодні монтаж ескалаторів здійснено на 75% », - повідомив директор з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект» Микола Магасевич.

Водночас тривають роботи з монтажу обладнання мультимедійної, телевізійної та інформаційної систем.

«Повний комплекс технічних засобів аеровокзалу очікуємо завершити наприкінці листопада», - підсумував М. Магасевич. Додамо, що на сьогодні фахівці продовжують роботи з влаштування системи відеоспостереження, а також монтують обладнання систем авіаційної безпеки.