Молодь Львівщини та Одещини обговорила шляхи співпраці

Львів. 10 жовтня. УНІАН. У рамках проведення Днів Львова в Одесі, 8 жовтня у Одеському державному екологічному університеті відбулося засідання круглого столу, на якому обговорено актуальні студентські проблеми та пошуки нових ефективних форм співпраці молоді двох регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Львівщину на круглому столі представили радник голови Львівської обласної державної адміністрації Анатолій Ігнатович, співголова Студентської ради при Львівській обласній державній адміністрації Андрій Гой, голова первинної профспілкової організації студентів Львівського національного аграрного університету Юрій Дубневич, голова Львівської обласної молодіжної громадської організації “Феміда” Ігор Коваль, член Львівської обласної організації “Конгрес Української Інтелігенції” Євген Кузик.

Одещину представляли керівники органів студентського самоврядування та первинних профспілкових організації регіону, а також представники Асоціації правозахисних організаторів студентів та Національного студентського союзу.

Учасників заходу привітав голова Ради ректорів Одеського регіону, ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

Під час круглого столу особливу увагу приділили активізації співпраці між молодіжними громадськими організаціями Львівщини та Одещини, участі одеських студентів у традиційних для Львівщини заходах “Різдво Разом” та “Великдень Разом”. Учасники заходу також обговорили ініціативу Національного студентського союзу, Студентського захисту та Асоціації профспілкових організаторів студентів щодо проведення всеукраїнського студентського опитування щодо освітніх реформ.



Нагадаємо, Одеса стала другим містом в Україні, в якому проходять Дні Львова. Першим містом був Харків. Там заходи з промоції Львова відбулися 16-17 вересня. Подія зібрала понад 25 тисяч харків’ян.