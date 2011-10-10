Учні Львівщини відвідають музей Михайла Грушевського

Львів. 10 жовтня. УНІАН. На виконання розпорядження Голови Львівської ОДА "Про відзначення 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського" управління у справах сім'ї та молоді ОДА організовує відвідування Львівського державного меморіального музею Михайла Грушевського учнями 9-11 класів Львівщини.

Про це УНІАН повідомили прес-службі у Львівській ОДА.

Акція розпочалась 6 жовтня 2011 року і триватиме до 3 листопада 2011 року. Протягом цього терміну учні 9-11 класів Львівської області відвідають Державний меморіальний музей Михайла Грушевського, видатного українського історика, Голови Української центральної Ради, Президента УНР.

Заплановано відвідання музею понад 2 тисячі учнів.