На Львівщині двох митників затримано на хабарі

Львів. 10 жовтня. УНІАН. Працівники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами ГУ МВС України у Львівській області викрили у хабарництві злочинну групу.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомляють правоохоронці, до складу злочинної групи входило двоє працівників одного з митних постів на Львівщині. Вони вимагали у громадянина України хабар, 400 євро, за сприяння у пропуску та ввезенні на територію України автозапчастин на 4 тисячі євро без сплати митного оподаткування.

Митники були затримані «на гарячому», під час одержання хабара, у службовому приміщенні лінії пропуску. Кошти та речові докази вилучені з місця події.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 368 Кримінального Кодексу України ( «Одержання хабара»).