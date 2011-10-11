Офіційний курс валют на 11 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 11 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.2700 (на 10 жовтня - 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1083.7291 (на 10 жовтня - 1071.0525) 10 RUB - 2.4907 (на 10 жовтня - 2.4760) 100 PLN - 250.9504 (на 10 жовтня - 244.7449).

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