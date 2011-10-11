На Львівщині підприємці не сплатили 3 млн. грн. податків

Львів. 11 жовтня. УНІАН. Податківці Львівській області викрили службових осіб одного з підприємств Дрогобицького району, які протягом 2010 року ухилялися від сплати податків. Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії з ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

З’ясувалося, що службовці безпідставно завищили податковий кредит, а саме віднесли до податкового кредиту суми ПДВ по взаєморозрахунках з низкою підприємств. Насправді операції з цими підприємствами не відбувалися, про що свідчить і відсутність підтверджуючих розрахункових, платіжних та інших документів та документів щодо використання придбаних товарно-матеріальних цінностей в господарській діяльності підприємства.

Крім цього, підприємством шляхом неправильного застосування грошової оцінки землі за 2010 рік занижено плату за землю.

Внаслідок застосування такої схеми, службові особи Дрогобицького підприємства ухилилися від сплати податків на загальну суму близько 3 млн. грн.

Відносно зловмисників порушено кримінальну справу. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.