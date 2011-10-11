У Львові затримано церковного злодія

Львів. 11 жовтня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який викрав церковну касу. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВСУ у Львівській області.

Встановлено, що затриманий, 33-річний львів’янин, з території церкви викрав скриньку із пожертвами прихожан. Сума викраденого – 659 грн.

Окрім цього, правоохоронці Пустомитівського району затримали 30-річного чоловіка, який на сільському кладовищі вчинив наругу над могилою, а саме розламав фігурну частину склепу з бронзи та частину викрав.

Ведеться слідство.