З Львівщини вивезли 207 тонн пестицидів

Львів. 11 жовтня. УНІАН. На 7 жовтня з території Львівської області вивезли 207 тонн пестицидів і 27 тонн тари від них. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Зокрема, з смт. Гніздичів Жидачівського району вивезено 103 тонн пестицидів і 16 тонн тари, с. Держів Миколаївського району 5 тонн пестицидів і 0,98 тонн тари, с. Сихів Стрийського району 28 тонн пестицидів і 2 тонни тари з с. Рихтичі Дрогобицького району 61,99 тонн пестицидів і 7,056 тонн тари та з с. Тернопілля Миколаївського району 9 тонн пестицидів і, 0,75 тонн тари.

Зараз в Радехівському районі проводяться роботи по перезатаренню непридатних до використаня пестицидів. У Сколівському та Старосамбірському районах роботи по перезатаренню вже завершені.