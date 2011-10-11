У Львові завершився турнір з баскетболу пам’яті Пастернака

Львів. 11 жовтня. УНІАН. В ігровому залі Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи за підтримки управління з питань фізичної культури і спорту Львівської ОДА, федерації баскетболу Львівщини та редакції газети «Високий замок» успішно завершився VIIІ Міжнародний юнацький турнір з баскетболу пам’яті спортивного журналіста газети «Високий Замок» Ярослава Пастернака.

Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На турнірі змагалися вихованці баскетбольних шкіл Львова, Києва, Черкас, а також зарубіжні гості – команди Підкарпатського воєводства (Польща) і баскетболісти зі словацького міста Міхаловци.

Кращими серед дівчат виявилися господарки змагань – львів’янки, друге місце вибороли словацькі дівчата, на третю сходинку п’єдесталу піднялася збірна команда баскетболісток з Підкарпатського воєводства Польщі. Індивідуальні відзнаки отримали Анастасія Кравець (Львів), Вікторія Надьова (Словаччина), Маріка Ціхоцька (Польща) та Анастасія Салан (Черкаси).

Серед команд юнаків перемогу святкували баскетболісти з Польщі, друге місце вибороли гравці львівської облДЮСШ «Політехніка-Галичина», третіми фінішували кияни «КСЛІ». Серед кращих гравців турніру суддівська колегія визнала: Бартоломея Нича (Польща), Степана Бадьо (Львів), Олега Гурського (Київ) та Хуго Кормана (Міхаловци).