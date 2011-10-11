До Львова прибув Литвин

Львів. 11 жовтня. УНІАН. Сьогодні з робочим візитом до Львова прибув голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

В аеропорту Володимира Литвина зустріли голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, Львівський міський голова Андрій Садовий та інші посадовці.

В рамках візиту до Львова, голова Верховної Ради України Володимир Литвин огляне реконструкцію аеродрому та будівництва нового пасажирського аеровокзалу, проведе зустріч із Маршалком Сейму Республіки Польща Ґжеґожем Схетиною, яка пройде у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких, а також візьме участь в Урочистій академії з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка, яка пройде у Львівському Національному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.



