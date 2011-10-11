Член призовної комісії попався на хабарі
13:42, 11 жовтня 2011Львів
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Лікар-психіатр вимагав 900 грн.
Львів. 11 жовтня. УНІАН. Військова прокуратура Львівського гарнізону за вимагання хабара порушила кримінальну справу проти члена призовної комісії Галицько-Франківському військовому комісаріаті міста Львова. Про це УНІАН повідомив прес-секретар Військового прокурора Західного регіону України Микола Гуцуляк.
Встановлено, що член призовної комісії Галицько-Франківського ОРВК міста Львова лікар-психіатр отримав хабар у розмірі 900 гривень за звільнення призовника від строкової служби.
Справу порушено за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
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