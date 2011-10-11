Литвин оглянув у Львові реконструкцію аеродрому

Львів. 11 жовтня. УНІАН. У рамках робочої поїздки до Львова, голова Верховної Ради України Володимир Литвин спільно з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком оглянули реконструкцію аеродрому та будівництво нового пасажирського аеровокзалу аеропорту «Львів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час огляду аеродрому начальник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Артур Горбенко доповів про готовність державної прикордонної служби України до Євро-2012.

Зокрема він зазначив, що голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин підписав розпорядження про підготовку до Євро-2012, за яким прикордонна служба України працюватиме за європейськими стандартами пропускних послуг.

Також згідно з розпорядженням голови Державної прикордонної служби України, прикордонники працюватимуть за чотирма напрямками: безпека, швидкість, культура та контроль.

Про хід будівництва пасажирського аеровокзалу та реконструкцію аеродрому доповів директор з розвитку аеропорту ДП «Дирекція будівництва об’єктів Євро 2012 у Львові» Микола Магасевич.