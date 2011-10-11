Литвин назвав вирок Тимошенко «неочікуваною очікуваністю»

Львів. 11 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин назвав оголошений сьогодні вирок екс-прем’єру Юлії Тимошенко «неочікуваною очікуваністю». Про це він заявив 11 жовтня під час прес-конференції у Львові.

«Мені повідомили, що суддя оголосив 7 років і заборону займати керівні посади 3 роки і компенсацію 1,5 мільярди гривень. Це неочікувана очікуваність. Всі про це говорили, сьогодні це відбулось», - зазначив В.Литвин.

При цьому спікер парламенту нагадав про те, що у Верховній Раді знаходиться законопроект щодо декриміналізації економічних злочинів. Він наголосив, що подальший розвиток подій залежатиме від того, яке порозуміння щодо цього законопроекту знайдуть парламентські фракції.

Від інших коментарів щодо вироку Ю.Тимошенко В.Литвин категорично відмовився, акцентувавши, що «ми перенасичені коментарями».

На запитання журналістів, наскільки демократичними будуть майбутні вибори, якщо ув’язнили Ю.Тимошенко, В.Литвин зазначив, що сьогодні він не буде прогнозувати, як розвиватимуться події.

«Юлію Тимошенко не ув’язнили, а суд першої інстанції виніс вирок. Відповідно, готуватимуться апеляції. Депутати працюють над законопроектом, зверталися в тому числі і до мене. Тому я не буду сьогодні судити, як розвиватимуться події», - сказав спікер.

Також спікер українського парламенту відзначив, що «наступний парламентський тиждень буде дуже гарячий».

Як повідомляв УНІАН, опозиція вимагає включити у президентський законопроект про декриміналізацію економічних злочинів їхню поправку про декриміналізацію ст. 365 Кримінального кодексу України, за якою засуджено екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко (перевищення влади або службових повноважень).