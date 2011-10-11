Литвин: ЛНУ імені Івана Франка – це українських дух

Львів. 11 жовтня. УНІАН. Львівський національний університет імені Івана Франка – це українських дух та українська справа. Про це на прес-конференції у Львові сказав голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

За словами Володимира Литвина, між Львівським університетом та Україною є прямий взаємозв’язок.

«Насамперед Львівський університет демонструє велику історію європейських цінностей, за якими жила частина України. Він живить Західну Україну, яка своєю чергою, а так справді складається, живить усю Україну. Буде Західна Україна, буде суверенна українська держава – я в цьому переконаний», - сказав голова ВРУ.

Володимир Литвин також наголосив на тому, що університет є кузнею кадрів, зокрема професорів та викладачів. «Проте місія університету надзвичайно ширша, ніж науково-навчальні функції», - сказав Володимир Литвин.