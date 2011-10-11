Україна гідно проведе Євро-2012, – Литвин

Львів. 11 жовтня. УНІАН. Україна вчасно підготується до гідного проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це на прес-конференції у Львові сказав голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

«Ми не можемо не встигнути підготуватись, ми завжди встигнемо, проте головне, щоб потім не треба було щось переробляти. Проте будемо відверті: будівництво завершити не можна, його можна лише зупинити», - сказав Володимир Литвин.

Голова ВРУ додав, що Україна зобов’язана вчасно підготуватись до проведення чемпіонату, адже гідне проведення даного заходу – це авторитет України на міжнародному рівні.

Володимир Литвин наголосив, що сьогодні усі повинні працювати над глобальнішим питанням – як об’єкти, які будуються до Євро-2012, будуть використовуватись у майбутньому.

«Ці об’єкти потрібно максимально задіювати для проведення заходів. Хочу наголосити, що проблем із фінансуванням із державного бюджету немає жодних. Я сьогодні спілкувався із будівельниками і вони мене запевнили, що усі роботи проводяться згідно із графіками», - сказав Володимир Литвин.

Нагадаємо, голова ВРУ Володимир Литвин прибув на урочистості з нагоди 350-річчя від дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. Також після прильоту спікер ознайомився із ходом будівництва нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та реконструкцією злітно-посадкової смуги.