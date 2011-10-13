Митники передали музеям Львова вилучені на кордоні цінності

Львів. 13 жовтня. УНІАН. Львівська митниця передала музеям та церквам Львова старовинні ікони та інші культурні цінності, вилучені у порушників законодавства на кордоні 2010 року. Цінності передав начальник Львівської митниці Денис Пудрик.

Відтак, Львівському історичному музею передано банкноту Української Народної Республіки державного кредитного білету номіналом 500 грн., датовану 1918 роком. Банкноту митники виявили під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з РП на адресу громадянина України. За висновком експертів, враховуючи історичні, культурні та художні аспекти, банкнота становить культурну цінність і є предметом музейного значення.

Окрім цього, металеву ікону Богородиці Боголюбської з двостороннім зображенням, виготовлену в Росії на початку ХХ століття, яку громадянин України, не задекларувавши, вивозив легковим автомобілем у Німеччину, передано Музею історії релігії.

Ще 11 старовинних ікон – предмети культу кінця ХІХ – початку ХХ століття на дерев’яній основі, які виготовляли в майстернях Києва, Чернігова та інших міст. Виявлено їх в аеропорту «Львів» під час митного контролю багажу серед особистих речей громадянина Палестини, в дорожній сумці. Він намагався вивезти їх літаком до Туреччини.

Ці ікони буде передано представникам церков.