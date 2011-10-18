Найбільше помирають від хвороб системи кровообігу

Львів. 18 жовтня. УНІАН. Найбільше осіб у Львівській області помирає від хвороб системи кровообігу. Наступні у списку – хвороби, що спричинені новоутвореннями, третє – зовнішні причини смерті та захворюваності.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Загалом за вісім місяці цього року кількість померлих в області порівняно із відповідним періодом минулого року зменшилась на 2,9% і становила 21,0 тис. осіб. На 100 випадків смертей припадає 91 живонароджена дитина.

Найвищий рівень смертності у Перемишлянському районі, найнижчий – у м.Новий Розділ (відповідно 192 та 70 померлих на 10000 наявного населення).

Відтак, на 1 вересня, за даним управління статистики, населення Львівщини зменшилось на 3,3 тис. осіб і його кількість становила 2541,4 тис. осіб.