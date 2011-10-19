Цимбалюк відзначив спортсменів та тренерів Львівщини

Львів. 19 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк урочисто відзначив спортсменів та тренерів Львівщини, які цього року здобули нагороди світових першостей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В урочистостях також взяли участь перший заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода, а також керівники та представники обласних спортивних товариств, федерацій з видів спорту, спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів.

У вітальному слові Михайло Цимбалюк зазначив: «Ми останніми місяцями неодноразово маємо нагоду вітати наших спортсменів з досягненнями на міжнародній арені, змаганнях світового, європейського та загальноукраїнського рівнів. Саме завдяки Вам ми досягнули тих результатів, які сьогодні прославили нашу державу. Є хороші перспективи, що ми зможемо на наступній Олімпіаді в 2012 році гідно представити Україну, у списках збірної якої будуть прославлені львів’яни. Хотів би щиро подякувати тренерам, які в непростих умовах готують наших спортсменів і, звичайно ж, самим спортсменам, тому що їхні досягнення – це результат тієї багаторічної праці тренерів, лікарів, наставників»

Завершуючи вітання, Михайло Цимбалюк побажав спортсменам та тренерам нових досягнень, а також додав: "Спільними зусиллями центральної і місцевої влади ми робимо все, аби Ви відчували нашу підтримку. Адже ми маємо спортменів та тренерів, яких не має інша територія та держава. Я дякую за Ваш патріотизм, бо це є любов до України, до своєї землі, до своїх людей".

Голова Львівської облдержадміністрації нагородив спортсменів та тренерів:

Почесними відзнаками Президента України: «Орденом князя Ярослава Мудрого» IV ступеня та ювілейною медаллю «20 років незалежності України»

- Іванчука Василя Михайловича - міжнародного гросмейстера з шахів, багаторазового переможця всесвітніх шахових турнірів та олімпіад.

Почесною грамотою обласної державної адміністрації, ексклюзивним годинником голови обласної державної адміністрації та цінним подарунком:

- Дацка Антона Володимировича - майстра спорту України міжнародного класу, дворазового чемпіона світу з фехтування на візках

- Вірт Вікторію Андріївну - майстра спорту України міжнародного класу, чемпіонку світу та Європи 2011 року з боксу

- Усика Олександра Олександровича - заслуженого майстра спорту України, чемпіона світу 2011 року з боксу

Подякою голови обласної державної адміністрації, ексклюзивним годинником від голови обласної державної адміністрації та цінним подарунком:

- Колеснікову Світлану Миколаївну – провідного спеціаліста із роботи з інвалідами Львівського обласного центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», тренера збірної команди України з фехтування на візках.

- Сосновського Дмитра Дмитровича - заслуженого тренера України, головного тренера збірної команди України з боксу серед чоловіків.

- Загірського Олега Володимировича – тренера вищої категорії, старшого тренера збірної команди Львівської області з боксу серед жінок.