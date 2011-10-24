Туристичні компаній Львівщини відвідали курортні центри Польщі

Львів. 24 жовтня. УНІАН. У межах міжнародної співпраці у галузі туризму між Львівською областю та Сілезьким воєводством Республіки Польща управління розвитку туризму та курортів обласної державної адміністрації організувало та провело інформаційно-рекламний тур до найбільш туристично-привабливих курортних центрів Польщі. Про це повідомила в.о. головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Наталія Гамкало.

Учасниками поїздки стали представники провідних туристичних компаній Львівщини, які мали змогу ознайомитись з можливостями туристичного та рекреаційного потенціалу Республіки Польща.

Можливості для відпочинку в сусідній країні презентувала “Надвіслянська агенція туристична” (м. Тихе, Сілезьке воєводство), яка є членом Польської туристичної палати. Надвіслянська туристична агенція є власником готельно-відпочинкових закладів та баз відпочинку, що розташовані в туристично-привабливих регіонах Польщі – на узбережжі Балтійського моря, в гірській місцевості, на Мазурських озерах. Відпочинкові комплекси туристичної агенції загалом налічують 4,3 тис. місць та пропонують можливості не тільки для активного відпочинку, а також для відновлення здоров'я та лікування.

Загалом туристичні оператори Львівщини відвідали міста Вісла, Щирк, Устронь, Криніца, ознайомились з туристичною інфраструктурою цих курортних територій та оглянули низку готелів, баз відпочинку і санаторіїв, які презентували свій лікувально-оздоровчий та туристично-відпочинковий потенціал.



Також під час поїздки представники туристичного бізнесу з метою налагодження ділових контактів, формування нового туристичного продукту та пропозицій для туристів уклали більше 20 угод з представниками туристичного ринку Республіки Польща.



Загалом, проведення таких заходів сприяє активній співпраці в галузі туризму між українськими та польськими партнерами, є важливим кроком для налагодження нових двохсторонніх контактів і збільшення обсягів туристичних потоків між обома країнами.