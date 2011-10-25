Цимбалюк зустрівся із головою крайового братства ОУН-УПА

Львів. 25 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 25 жовтня провів зустріч із головою Львівського крайового братства ОУН-УПА Олесем Гуменюком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі обговорено питання соціального захисту ветеранів-воїнів УПА, участь ветеранів у суспільно-політичних заходах та індивідуальний підхід збоку держави до кожного вояка УПА.

Олесь Гуменюк також поінформував голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка про відзначення 1 листопада 93-ї річниці Листопадового зриву.