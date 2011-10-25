Цимбалюк зустрівся із головою крайового братства ОУН-УПА
13:06, 25 жовтня 2011Львів
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Говорили про соціальний захист
Львів. 25 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 25 жовтня провів зустріч із головою Львівського крайового братства ОУН-УПА Олесем Гуменюком.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Під час зустрічі обговорено питання соціального захисту ветеранів-воїнів УПА, участь ветеранів у суспільно-політичних заходах та індивідуальний підхід збоку держави до кожного вояка УПА.
Олесь Гуменюк також поінформував голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка про відзначення 1 листопада 93-ї річниці Листопадового зриву.
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