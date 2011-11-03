Борг за компослуги у вересні зменшився на 4 млн. грн.

Львів. 3 листопада. УНІАН. На кінець вересня 2011 року заборгованість населення Львівської області за житлово-комунальні послуги склала 346,2 млн. грн., м.Львова – 244,9 млн.грн. і зменшилась порівняно з кінцем серпня 2011 року відповідно на 4 млн. грн. та 1,3 млн. грн. (на 1,1% та 0,5%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

У той же час порівняно з відповідною датою 2010 року заборгованість населення області зросла на 0,1%, м.Львова – на 2,5%.

У вересні 2011 року мешканцями області сплачено за компослуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 83,6 млн. грн. (105% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень сплати спостерігався у Миколаївському, Стрийському районах та у місті Трускавці (289,6%–121,4%), найнижчий – у Дрогобицькому районі (63,5%). У Львові сплачено 102,6% нарахованих сум.

Найбільший мешканці заборгували за централізоване опалення і гаряче водопостачання (135,3 млн. грн., або 39,1%) та централізоване водопостачання і водовідведення (115 млн. грн., або 33,2%). Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,9 місяця.