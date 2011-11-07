В Україні працює 82 стаціонарні пости ДАІ

Київ. 7 листопада. УНІАН. Остаточне відновлення роботи всіх стаціонарних постів ДАІ залежить від фінансування. Про це заступник начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резников заявив минулого тижня журналістам у Києві.

«Згідно з практичним планом, 91 пост має бути, а зараз існує 82, які працюють. Деякі йдуть в стані будівництва і добудови, на деяких уже встановлено відповідне обладнання. Дати не можу точно сказати (відновлення роботи – УНІАН). Коли буде належне фінансування – тоді буде», - сказав В.Резников.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Україні набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ про поновлення роботи стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби.

Зокрема, кожен пост повинен мати в своєму розпорядженні патрульний автомобіль, стаціонарну радіостанцію з гучномовцем, телефон, факс, комп'ютер з доступом до Інтернет і встановленими автоматичними інформаційно-пошуковими базами ДАІ, мобільний апаратно-програмний комплекс автоматичного контролю за транспортними засобами. Крім цього, пости мають бути оснащені засобами надання першої медичної допомоги і примусової зупинки транспорту.

Стаціонарні пости ДПС вперше були ліквідовані в 2005 році за розпорядженням Президента Віктора Ющенка. У 2007 році міністр внутрішніх справ Василь Цушко поновив роботу стаціонарних постів, проте в 2008 році В.Ющенко знову їх скасував.