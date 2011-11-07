У Трускавці в ДТП потрапив автобус з туристами

Львів. 7 листопада. УНІАН. 6 листопада у Трускавці 60-річний водій автобуса «Ісузу» (транзит) скоїв дорожньо-транспорту пригоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Львівській області, встановлено, що водій автобуса не вибрав безпечну швидкість руху, рухаючись на спуск, втратив контроль над керуванням автобуса, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини дороги, де скоїв наїзд на перешкоду (металеву огорожу паркана), після чого допустив наїзд на припаркований автомобіль «Хюндай», який належить 46-річному жителю Житомирської області.



Унаслідок ДТП пасажирка автобуса, 63-річна жителька міста Старий Оскол Білгородської області, отримала тілесні ушкодження (забій правого плечового суглобу) та звернулась у Трускавецьку міську лікарню, звідки після надання медичної допомоги була відпущена.

Ще одна жінка-пасажир автобуса, 56-річна жителька міста Анапа Краснодарського краю, отримала тілесні ушкодження (забій грудної клітки зліва, садна лівої щоки) та звернулась у Трускавецьку міську лікарню.

Після надання медичної допомоги була відпущена додому.