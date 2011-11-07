У Львові відзначили 150-річчя Львівської залізниці

Львів. 7 листопада. УНІАН. На головному залізничному вокзалі Львова відкрили пам’ятну дошку на честь прибуття з Відня до Львова першого поїзда.

До другого перону вокзалу станції Львів прибув поїзд «Ярослав» сполученням Відень-Львів, з якого і почалася історія Львівської залізниці.

Це ознаменувало початок залізничного руху на теренах України, – написано на дошці.

Напис на дошці виконаний на двох мовах – українській та німецькій.

Участь в урочистостях взяли начальник Львівської залізниці Богдан Піх, голова Львівської ОДА Михайло Костюк, заступник міського голови Львова Олег Синютка.

Під час виступу Богдан Піх відзначив, що з часу, коли до Львова прибув перший потяг життя на Львівщині змінилося в кращу сторону, бо почали відкриватися станції, ремонтні депо, які дали роботу людям, "напевно більше, ніж паровоз для об‘єднання міст та держав не зробив ніхто", – сказав він.

Голова ЛОДА привітав усіх залізничників. За його словами, завдяки залізниці отримуємо високий рівень послуг у цій сфері. "Приємно, що потяг, який обєднує Україну на Європу, прибув саме до Львова", – сказав Михайло Костюк.

Львівська залізниця охоплює територію 7 західних областей України – Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської. Експлуатаційна довжина залізниці складає 4497,4 км.

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