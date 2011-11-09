До кінця року губернатор хоче зменшити зарплатні борги

Львів. 9 листопада. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк наголосив, що у листопаді потрібно приймати усі заходи по зниженню боргів із заробітної плати, а станом на 1 січня цього року заборгованість із виплати заробітної плати на Львівщини повинна становити не більше 40 мільйонів гривень.

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, про це Михайло Костюк сьогодні сказав під час селекторної наради за участі першого заступника голови облдержадміністрації Богдана Петрушака, першого заступника Львівського міського голови Олега Синютки, керівників структурних підрозділів ЛОДА, керівників територіальних органів міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, голів районних державних адміністрацій, міських голів міст обласного значення.

Як зазначається у повідомленні, голова Львівської облдержадміністрації наголосив, що влада не повинна впливати на бізнес регіону, але зобов’язана активно стояти на позиції соціального захисту населення, зокрема у частині вчасної виплати заробітної плати.

Михайло Костюк також доручив провести розмови із кожним керівником підприємства-боржника із виплати заробітної плати, а також доручив усім головам райдержадміністрації зробити графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Голова Львівської облдержадміністрації також вказав на необхідність проявлення своєї активності не тільки по погашенні заборгованості на цих підприємства-боржниках, але й на необхідності проведення профілактичних випереджувальних робіт щодо недопущення заборгованості на інших підприємствах регіону.

Михайло Костюк також дав завдання підготувати повний перелік підприємств-боржників і за декілька днів оприлюднити його у засобах масової інформації разом із прізвищами директорів, які не виплачують людям чесно зароблені кошти.

Львівський губернатор також зазначив, що невиплата зарплати тягне за собою не зарахування трудового стажу працівникам, а окремі підприємства-боржники із виплати заробітної плати не скеровували кошти на найголовніше – на виплату зарплати навіть тоді, коли кошти надходили на рахунки підприємства, що вже є порушенням українського законодавства.

ДОВІДКА УНІАН. Заборгованість із виплати заробітної плати на Львівщині станом на 1 листопада 2011 року, за оперативними даними, складає 62 млн.

Проблемні підприємства:

- ДП „Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут” – понад 7 млн. грн. заборгованості;

- Нафтогазорозвідувальні експедиції (Львів, Самбір, Стрий) ДП „Західукргеологія” – 1,8 млн. грн. боргу;

- ДП „Львівський комбінат хлібопродуктів” – 860 тис. грн.

- ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» -- 839 тис.грн.

- ДП „Львівські авіалінії” – 834 тис. грн.

Найбільша заборгованість: м. Львів – 36,1 млн. грн. м. Дрогобич – 6,3 млн. грн. м. Борислав – 4,1 млн. грн. м. Стрий – 3,1 млн. грн. м. Червоноград – 1,8 млн. грн.