На Львівщині засудили колишнього слідчого міліції

Львів. 11 листопада. УНІАН. На Львівщині за шахрайство засуджено слідчого міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, набув чинності вирок Самбірського міськрайонного суду Львівської області за кримінальною справою, порушеною стосовно колишнього слідчого одного з міськпідрозділів ГУ МВС України у Львівській області за шахрайство і зловживання службовим становищем.

У 2010 році співробітники СБУ затримали капітана міліції „на гарячому” під час одержання ним від місцевого мешканця 5 тисяч доларів США хабара. Капітан міліції вимагав гроші у потерпілого за непритягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганські дії, навіть попри те, що за своїми службовими обов’язками не міг вплинути на хід слідства.

Вироком суду міліціонера визнано винним у скоєні злочинів, передбачених ст.190 (шахрайство) та ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України та призначено покарання 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки із встановленням 1-річного іспитового терміну.