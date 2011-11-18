На Львівщині горіло 8 гектарів торфу

Львів. 18 листопада. УНІАН. Станом на 17 листопада на території Львівської області ліквідовано горіння торфу в Пустомитівському, Кам’янко-Бузькому, Буському, Бродівському, Яворівському районах та у місті Львові. Загальна площа горіння складала понад 8 гектарів. Для їх ліквідації залучали понад 200 рятувальників та 16 пожежно-рятувальних автомобілів.

Про це повідомляє прес-центр ГУ МНС України у Львівській області.

Гасіння окремих осередків горіння торфу у селі Бердихів Яворівського району, площею до 0,5 га. Рятувальниками ліквідовано.

На місці події працювало три десятки працівників МНС та 6 одиниць пожежної техніки.