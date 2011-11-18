УКУ співпрацюватиме з грузинським університетом

Львів. 18 листопада. УНІАН. Український католицький університет співпрацюватиме з Університетом ім. Сулхана-Саби Орбеліяні (Грузія), повідомили УНІАН у прес-службі УКУ. 11 листопада у Львові ректор грузинського Університету професор д-р Важа Вардідзе підписав відповідну угоду з УКУ.

Угода передбачає обмін викладачами та студентами між обома університетами, організацію спільних магістерських програм, наукових досліджень.

«Грузинська сторона зацікавлена, щоб студенти могли брати участь у літніх школах УКУ, конференціях, програмах обміну, – розповідає перший проректор УКУ Тарас Добко. – Ми також можемо поділитися досвідом діяльності Католицького університету в Україні».

Серед спільних проектів – проходження практики студентів УКУ в Грузії.

«Ця країна має великий досвід реалізації соціальних проектів, протидії корупції тощо. Грузія у багатьох аспектах є цікавою для України, бо у своїх реформах вона пішла далеко вперед. А співпраця з Університетом ім. Сулхана-Саби Орбеліяні стане майданчиком для взаємних контактів», – пояснює перший проректор УКУ.

Активна співпраця Українського католицького університету з Університетом у Тбілісі триває з 2004 року: «Цікаво, що першим, хто розпочав цю співпрацю від УКУ був теперішній Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук), який разом з кількома викладачами Українського католицького університету читав курси в Університеті у Тбілісі. Згодом кілька інших викладачів продовжили цю співпрацю», – розповідає Тарас Добко.

Університет ім. Сулхана-Саби Орбеліяні (до 2009 року Інститут богослов’я, філософії та культури «Сулхана-Саба Орбеліяні») розпочав свою діяльність із двох факультетів – теологічного та правничого. «Університет був створений при католицькій єпархії у Тбілісі. Цей навчальний заклад покликаний не лише готувати кадри для Церкви, а й поєднувати вишкіл у світлі християнських цінностей з традиційними світськими освітніми напрямками чи професіями. Для УКУ – це близький досвід. Ми би також могли поділитися здобутками, перспективами з нашими колегами із Грузії», – вважає Тарас Добко.