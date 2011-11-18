Науковці говоритимуть у Львові про розвиток вірменської культури

Львів. 18 листопада. УНІАН. 20 науковців з Білорусії та України (зокрема, з Києва, Львова, Сімферополя, Донецька та Одеси) візьмуть участь у науково-практичній конференції «Культура і мистецтво вірменської діаспори в Україні», яка відбудеться 19 листопада у Львові, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

Серед доповідачів – Перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Вірменія Олександр Божко, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Володимир Сергійчук, професор Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка Юрій Ясіновський, доцент Львівської національної академії мистецтв Ірина Гаюк. Організатори конференції – Міністерство культури України, Спілка вірмен України та кафедра класичних, візантійських і середньовічних студій (КлаВіС) гуманітарного факультету УКУ.

«Львів, де живе одна з найдавніших вірменських громад в Україні, є одним із центрів культури та духовності вірмен. Вірмени заселялися у Львові ще зі середині ХІІІ ст., а символом їхньої культурної присутності у нашому місті став вірменський собор Успення Пресвятої Богородиці, збудований у Львівському середмісті 1370 року, – пояснює завідувач кафедри КлаВІС УКУ Андрій Яновський. – Вірмени здавна були шанованими громадянами Львова, вони отримали низку королівських привілеїв на самоврядування, мали власну адміністративну, судову та церковну структури. У часи Другої світової війни цю чисельну нацменшину виселили зі Львова. Тому сьогодні у місті живуть здебільшого представники нової хвилі міграції».

На думку історика, культура вірмен є цікавим об’єктом для досліджень, адже її витоки сягають глибокої давнини. «Цей народ одним із перших, ще в 301 р., офіційно прийняв християнство, а сто років по тому вірмени отримали свою абетку та письмо. Їхня духовна культура, мистецька та літургійна традиція мають давнє і глибоке коріння. Це цікаво вивчати і важливо знати, коли досліджуєш європейську культуру загалом».

У рамках конференції о 18:15 в Українському католицькому університеті відбудеться презентація нового документального фільму «Вірменська спадщина Європи», який розповідає про долю вірменського народу у світовій історії. Він відкриває незнайомі факти з життя вірменської діаспори, яка знайшла свою другу батьківщину в Україні, Польщі, Австрії. Фільм презентуватиме автор ідеї та продюсер Тіґран Авакян.

Як повідомляють в УКУ, університет давно працює над створенням осередку вірменських студій в Університеті. Активна праця у цьому напрямку почалася у 2008 році, коли у Львові відбулася перша міжнародна конференція з українсько-вірменських зв’язків, у якій взяли участь експерти з восьми країн. У вересні 2011 року вийшли друком матеріали цієї конференції. Також цьогоріч кафедра КлаВіС започаткувала проведення щорічних лекцій з вірменських студій в Українському католицькому університеті. Першим доповідачем став професор Кеворк Бардакчян з Мічіґанського університету (США) – у лютому він прочитав публічну лекцію «Побожність і патріотизм: вiзiя та місія міхiтaристів». У планах – створення в УКУ навчальної програми з вірменських студій.