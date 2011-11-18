26 листопада в Україні - хвилина мовчання

Київ. 18 листопада. УНІАН. 26 листопада в Україні вшановуватимуть пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у зв'язку з цим на території Меморіалу пам'яті жертв голодоморів у місті Києві за участю керівництва держави, членів уряду, інших офіційних осіб, громадськості пройдуть жалобні заходи, зокрема, скорботна хода, покладання квіткових композицій до Меморіалу. Буде оголошено хвилину мовчання.

Цього дня в Національній опері України буде проведено Концерт-реквієм пам'яті жертв голодоморів в Україні.

Пам'ять жертв загальнонаціональної трагедії у регіонах держави вшановуватиметься за участю керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У всіх регіонах пройдуть жалобні заходи за участю керівників органів влади, представників громадсько-політичних сил, зокрема, покладання вінків та композицій із житніх і пшеничних колосків до пам'ятних знаків, місць поховань жертв голодоморів і політичних репресій. У ході заходів буде оголошено хвилину мовчання.

На всій території держави передбачено приспущення державних прапорів, буде внесено зміни до програм теле- і радіоканалів, обмежено проведення розважальних заходів.

Відповідну роботу у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів буде проведено закордонними дипломатичними установами України. Зокрема, надаватиметься сприяння українській громадськості за кордоном в організації вшанування пам'яті жертв голодоморів.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України забезпечуватиме висвітлення в засобах масової інформації реалізації в Україні та за кордоном заходів у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів.

Крім того, уряду доручено вжити невідкладних заходів з метою вирішення проблемних питань у діяльності Національного музею «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні», а Київській міській державній адміністрації спільно з громадськими організаціями, науковими установами - опрацювати питання належного упорядкування Калинового гаю, висадженого на схилах парку Слави.

Представники центральної та київської влади також візьмуть участь у жалобних заходах, які організовує громадськість 26 листопада у столиці України, зокрема в акції «Запали свічку».

Як відомо, кожної четвертої суботи листопада в Україні вшановуються пам’ять жертв голодоморів і політичних репресій.