«Укрзалізниця» інспектуватиме упровадження прискореного руху

Київ. 23 листопада. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» 24 листопада проведе інспекцію робіт з упровадження прискореного пасажирського руху між Києвом і Львовом територією Львівської і Південно-Західної залізниці через станції Київ — Тетерів — Коростень — Новоград-Волинській-1 — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», на ділянці Львів - Здолбунів станом на середину листопада 2011 року було модернізовано 40 км шляхів, середнім ремонтом відремонтовано 89 км шляхів, комплексно-оздоровчим ремонтом - 70 км шляхів. На 227 км шляху виконано модернізацію, ремонт і регулювання контактної мережі під прискорений рух, модернізовано дві тягові підстанції та устаткування однієї трансформаторної підстанції

Для забезпечення безпеки прискореного руху пасажирських потягів на ділянці було закрито два малодіяльні переїзди, чотири переїзди було відремонтовано і один переобладнано в розряд «переїзд з черговим».

На ділянці Київ — Здолбунів модернізовано 56,2 км, комплексно-оздоровчим ремонтом відремонтовано 62 км, середнім ремонтом відремонтовано 216 км шляхів. На 81 км ділянки, де швидкість після виконання колійних робіт становитиме 160 км/год, було виконано регулювання контактної мережі.

«Модернізація залізничного транспорту і запровадження прискореного руху дасть змогу підвищити пропускну спроможність ділянок, швидкість руху і комфорт пересування для пасажирів», - зазначають в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Прискорений рух потягів запроваджується між містами Київ - Харків, Київ - Львів і Київ - Донецьк.