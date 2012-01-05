На Львівщині СБУ викрила схему стягнення хабарів з підприємців

Київ. 5 січня. УНІАН. Співробітники СБ України викрили корупційну схему одержання хабарів керівником одного з відділів підрозділу Державної прикордонної служби України на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зазначений посадовець налагодив механізм систематичного отримання незаконної грошової винагороди з підприємців, що переміщують вантажі через державний кордон України.

27 грудня 2011 року співробітники СБУ затримали хабарника на «гарячому» під час одержання ним 700 доларів за непроведення його підлеглими поглибленого огляду автотранспорту з вантажем товарів народного споживання.

Під час обшуку службового кабінету затриманого, правоохоронці виявили та вилучили шість конвертів з грошима у різній валюті зібраними з перевізників лише за одну зміну, про що свідчили відповідні написи.

За матеріалами СБУ військовою прокуратурою Західного регіону порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. За рішенням суду затриманий перебуває під вартою.

Триває слідство.