За пошкодження бігборду з Януковичем порушили справу

Львів. 9 січня. УНІАН. У Львові міліція порушила кримінальну справу за облиття фарбою бігборду з новорічним привітанням Президента України Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, зауваживши, що кримінальну справу порушено за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також у міліції зазначили, що з місця події вилучено певні речові докази. При цьому в міліції не уточнили, про що саме йдеться.

Як повідомляв УНІАН, у Львові невідомі залили фарбою фотографію В.Януковича на бігборду із новорічним привітанням. Напередодні «Українська правда» розмістила фотокопію розпорядження Львівської облдержадміністрації, згідно з яким на голів райдержадміністрацій покладається відповідальність за стан бігборду із зображенням В.Януковича.