На Львівщині завполіклінікою затримали за хабарництво

Львівська область. 11 січня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, завідуючого поліклінікою Городоцької центральної районної лікарні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Держаної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, 10 січня хабарника було затримано "на-гарячому", під час отримання чергового хабара.

«Працівниками УДСБЕЗ викрито у хабарництві завполіклінікою Городоцької центральної районної лікарні - голову комісії медичних оглядів, який вимагав від місцевого підприємця хабар за пришвидшення та успішне проходження медичного огляду його найманих працівників. Хабарника було затримано «на-гарячому», під час отримання чергового хабара. Всього задокументовано більше десятка фактів отримання хабарів від місцевих жителів за сприяння з аналогічних питань», - зазначається у повідомленні.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 КК України, посадовця затримано.