На Львівщині завполіклінікою затримали за хабарництво
Під час отримання чергового хабара
Львівська область. 11 січня. УНІАН. Львівські правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, завідуючого поліклінікою Городоцької центральної районної лікарні.
Як повідомили УНІАН в Управлінні Держаної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, 10 січня хабарника було затримано "на-гарячому", під час отримання чергового хабара.
«Працівниками УДСБЕЗ викрито у хабарництві завполіклінікою Городоцької центральної районної лікарні - голову комісії медичних оглядів, який вимагав від місцевого підприємця хабар за пришвидшення та успішне проходження медичного огляду його найманих працівників. Хабарника було затримано «на-гарячому», під час отримання чергового хабара. Всього задокументовано більше десятка фактів отримання хабарів від місцевих жителів за сприяння з аналогічних питань», - зазначається у повідомленні.
Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 КК України, посадовця затримано.