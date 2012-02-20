Львівська міліція розшукує небезпечного і озброєного злочинця

Львів. 20 лютого. УНІАН. ГУ МВС України у Львівській області звертається до мешканців Львівщини з проханням допомогти у розшуку небезпечного злочинця за скоєння особливо тяжкого злочину.

Як зазначається у повідомленні Сектору зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, за підозрою у скоєнні замаху на вбивство Личаківським райвідділом міліції Львова розшукується раніше судимий Мерешко Степан Ярославович, 1972 р.н., мешканець Львова. Зловмисник є озброєним та небезпечним.

Прикмети - зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся світле з округлою залисиною, ніс довгий прямий, вільно володіє українською та російською мовами, носить окуляри, має дефект мовлення (при розмові затинається).

Був одягнутий у спортивну шапку темно синього кольору, чорну балонову куртку із капюшоном чорного кольору, спортивні штани темно синього кольору, взуття зимове спортивне темного кольору.

Міліція просить всіх, кому що-небудь відомо про можливе місце перебування розшуваного, на умовах анонімності телефонувати 276-24-00, 276-24-00, 258-66-10 або "102".