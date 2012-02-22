У Польщі за спробу дати хабара прикордоннику затримали українку

Варшава. 22 лютого. УНІАН. Польська прикордонна служба (Straż graniczna, SG) затримала громадянку України, котра намагалася дати її працівнику 50 євро хабара за можливість залишити Польщу без реєстрування порушення правил перебування.

Як повідомила УНІАН в середу SG, українка намагалася перетнути польсько-український кордон на пішому переході пункту пропуску «Медика-Шегині» (Львівська область) з візою, котра вже втратила чинність «кілька місяців тому».

«Під час процедур пов’язаних з виданням рішення про зобов’язання іноземця залишити територію Польщі, громадянка України витягнула банкноту 50 євро та дала його працівнику», - повідомила прес-служба.

SG зауважила, що українку за спробу корупції затримано та засуджено польським судом до одного року ув’язнення умовно з випробувальним терміном на 2 роки.

Прес-служба також повідомила, що цього тижня за спробу дати хабар в 10 євро був затриманий громадянин Голландії, котрий на автомобілі їхав з України в Польщу.

«Чоловік після проходження українського прикордонного контролю оминув приватні автомобілі в черзі та в’їхав на смугу для автобусів. Працівник SG поінформував його, що він повинен вернутися, і тоді громадянин Голландії витягнув банкноту та засунув її до кишені прикордонника», - відзначили в прес-службі.

Голландця також було затримано та засуджено до 1 року тюрми умовно, але з випробувальним терміном 3 роки.

Довідка УНІАН. Порушення правил перебування у Польщі, яка входить в шенгенську зону 26 європейських держав, тягне за собою занесення даних порушника в національну польську або шенгенську базу людей, котрий заборонено поновний в’їзд від 6 місяців до 5 років.