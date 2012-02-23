Секретаря Винниківської міської ради затримали на хабарі

Львів. 23 лютого. УНІАН. Секретар Винниківської міської ради і керівник відділу земельних ресурсів Винниківської міської ради сьогодні, близько 12.00, були затримані „на гарячому”, під час отримання хабара.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, посадовці міської ради вимагали 8 800 доларів хабара.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За отриманими даними, посадовці вимагали гроші за сприяння у виділенні земельної ділянки. Разом з ними було затримано посередника.

Як відомо, секретар Винниківської міської ради Ігор Мойсеєнко був обраний депутатом Винниківської міської ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у 2010 році. Згодом, депутати міської ради обрали Ігоря Мойсеєнка секретарем ради.