На Львівщині податківці вилучили 100 тис. пляшок „липового” алкоголю

Львів. 27 лютого. УНІАН. Працівниками податкової міліції Львівщини на декількох підприємствах гуртової торгівлі Львова та області було виявлено та вилучено понад 100 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, „з чотирьох гуртівень міста Львова та області вилучено понад 100 тис. пляшок алкоголю з етикетками відомих торгових марок. Орієнтовна вартість вилучених алкогольних напоїв становить близько 3 млн. грн.”.