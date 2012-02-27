На Львівщині податківці вилучили 100 тис. пляшок „липового” алкоголю
12:23, 27 лютого 2012Львів
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Львів. 27 лютого. УНІАН. Працівниками податкової міліції Львівщини на декількох підприємствах гуртової торгівлі Львова та області було виявлено та вилучено понад 100 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, „з чотирьох гуртівень міста Львова та області вилучено понад 100 тис. пляшок алкоголю з етикетками відомих торгових марок. Орієнтовна вартість вилучених алкогольних напоїв становить близько 3 млн. грн.”.
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