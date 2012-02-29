Депутати Львівської облради ухвалили заяву на підтримку Луценку

Львів. 29 лютого. УНІАН. Депутати Львівської обласної ради на сесії 28 лютого ухвалили заяву на підтримку засудженому екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у заяві наголошується на тому, що «ганебний вирок Печерського районного суду Києва опозиціонеру і колишньому міністру внутрішніх справ, без сумніву, має політичне забарвлення».

«Режиму байдуже, чи є підстави для арешту і вироку. Вони керуються лише доцільністю зміцнення своєї влади, і задля цього вишукують будь-які можливості, аж до судового фарсу над політичними опонентами», - йдеться у заяві.

Львівські депутати наголошують, що «спротив цій владі наростає навіть у тих областях, які були електоральною основою ЯНУКОВИЧА. Ми впевнені, спільний спротив режиму увінчається відстороненням узурпаторів від влади, політичні в’язні вийдуть на волю, а їхні вироки будуть скасовані чесними і справедливими судами».