На „Арені-Львів” облаштовують інфраструктуру для інвалідів

Львів. 29 лютого. УНІАН. На львівському стадіоні до Євро-2012 „Арена-Львів” триває облаштування інфраструктури для людей з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації, вчора, 28 лютого, перевірку стадіону щодо доступності його для інвалідів провели голова Національної асамблеї інвалідів України Валерій СУШКЕВИЧ, посол проекту «Euro 2012: Respect Inclusion – Football with No Limits» Володимир НЕЧИПОРУК, заступник голови Львівської ОДА з питань Євро-2012 Володимир ГУБИЦЬКИЙ, директор департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

Проект УЄФА в рамках футбольного турніру «Євро-2012: поважаємо інтеграцію – футбол без обмежень» реалізується з травня 2011 року та завершиться у квітні 2012 року. Передбачається, що завдяки його реалізації відбудеться суттєве покращення обізнаності громадян України та Польщі про поняття інвалідності шляхом звернення уваги на потреби доступу задля реалізації права людей з інвалідністю вести незалежний спосіб життя та доповнювати життя своїх спільнот.

«Впровадження проекту позитивно вплине на створення доступних місць проведення заходів та інфраструктури в містах-господарях до початку Євро-2012, а також забезпечить надання започаткованого в рамках проекту УЄФА інформаційного ресурсу для людей з інвалідністю щодо доступної інфраструктури та послуг з подальшим удосконаленням його роботи на теренах усієї України», - наголосив В.СУШКЕВИЧ.