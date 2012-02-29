„Арена-Львів” краще облаштована для інвалідів, ніж НСК „Олімпійський”

Львів. 29 лютого. УНІАН. Стадіон «Арена Львів» краще облаштований для людей з особливими потребами, ніж НСК «Олімпійський» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національної асамблеї інвалідів України, президент Національного параолімпійського комітету України Валерій СУШКЕВИЧ учора під час прес-конференції на «Арені-Львів».

«Не всі стадіони однаково добрі. Львівський по доступності – один з кращих. «Олімпійський» йому програє, і сильно програє, хоча масштаби вражають на «Олімпійському», - сказав В.СУШКЕВИЧ.

За словами експерта, київський стадіон до Євро-2012 програє тим, що місця для колясочників на ньому відведені на рівні футбольного поля, відтак людям із особливими потребами майже нічого не видно через рекламу, розташовану по периметру поля. Натомість на деяких інших стадіонах місця для незрячих зробили у межах поганої видимості поля, відтак супроводжуючі особи бачитимуть лише третину поля.

«Це дискримінація людей, які супроводжують незрячих, адже коли проектували стадіон, врахували, що незрячі лише слухатимуть матч, а за супроводжуючих осіб забули», - пояснив експерт.

«Львівський стадіон по оглядовості, доступності, туалетах – абсолютно нормальний. Але є зауваження інвалідів, що внизу закрита інвалідна стоянка», - зазначив В.СУШКЕВИЧ.