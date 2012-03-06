Янукович привітав матір Георгія Гонгадзе зі святом 8 березня

Львів. 6 березня. УНІАН. Серед жінок, яких зі святом 8 Березня особисто вітав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, була і мати загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Леся.

Зустріч з видатними жінками відбулася у приміщенні Адміністрації Президента. Президент України разом з Лесею Гонгадзе випив шампанського. Вони спілкувались посміхаючись. Янукович навіть люб'язно доторкнувся до плеча матері вбитого журналіста.

Раніше, вітаючи українок з 8 березня, Янукович заявив, що чоловіки пишаються тим, що живуть в Україні, де є такі гарні, цікаві й розумні жінки: "Сьогодні я хотів би сказати, що ваша активна життєва позиція викликає незворотні емоції у чоловіків і, безумовно, у дітей. Ваш авторитет завжди виступає стабілізатором суспільства, своєрідним барометром, який дає оцінку тієї чи іншої події".