На Львівщині працівник міліції скоїв наїзд на пішохода

Львів. 9 березня. УНІАН. 7 березня, близько 18.00, водій автомобіля «ВАЗ-21099», співробітник Сокальського райвідділу міліції, на вулиці Львівській, 72 у місті Великі Мости Сокальського району скоїв наїзд на пішохода, 64-річного місцевого жителя, «який раптово вибіг на проїжджу частину дороги».

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Із тілесними ушкодженнями пішохода було госпіталізовано у лікарню міста Червонограда. Водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження, з якими звернувся у місцеву лікарню. Крім того, у водія було взято кров на етанол», - повідомили у відділі зв’язків з громадськістю.

За фактом ДТП триває слідство, яке має визначити обставини та винуватця цієї аварії.

Матеріали справи передано на розгляд до прокуратури.