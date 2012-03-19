Невідомі вчинили погром у будинку голови ЛОО ВО «Свобода» Ірини Сех

Львів. 19 березня. УНІАН. 18 березня, увечері, невідомі особи проникли в будинок у райцентрі Броди на Львівщині, в якому живе голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина Сех з родиною та вчинили в ньому погром. Сталося це між 18.30 і 20.00, в той час, коли нікого не було вдома.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар Львівської обласної організації ВО «Свобода» Леся Федів.

«Лише півтори години господарів не було вдома, і за цей час зловмисники проникли у будинок - ймовірно через вікно. Вони не рухали техніку, яка була на видноті, однак ретельно перетрусили шухляди з документами. Зникли деякі ювелірні прикраси. Є підстави вважати, що зловмисники проникли в будинок відомого депутата, активного опозиційного політика не з метою пограбування. Також є очевидним, що за депутатом, її родиною та будинком постійно стежили», - зазначила Леся Федів.

У Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що факт проникнення у будинок в якому живе голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина Сех мав місце. У правоохоронців зареєстровано відповідну заяву. Розслідуванням злочину займається Бродівський районний відділ міліції. Порушено кримінальну справу за фактом крадіжки.

У міліції кореспонденту УНІАН суму викрадених ювелірних виробів не назвали посилаючись на таємницю слідства, не повідомляють про кількість та цінність викраденого і у ВО «Свобода».

Як відомо, Ірина Сех є рідною сестрою голови Львівської обласної ради Олега Панькевича, головою ЛОО ВО «Свобода», головою фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді.